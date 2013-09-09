Представники ЗС України братимуть участь у міжнародних навчаннях на території Польщі

Про це було заявлено у Севастополі після двосторонньої зустрічі військових делегацій України та Польщі, які очолили міністри оборони двох держав – Павло Лебедєв та Томаш Семоняк.

Польська сторона запросила Міністра оборони України Павла Лебедєва відвідати Польщу з метою ознайомлення з проведенням цих навчань.