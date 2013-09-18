Українських військових авіаторів відвідали журналісти провідних авіаційних журналів Європи

Головна мета відвідування військового аеродрому іноземними журналістами є підготовка основного ілюстративного ряду статей про українську авіацію у провідні авіаційні часописи Європи.

За словами Олександра Гольца, іноземні журналісти вже третій рік поспіль відвідують Україну, після чого опублікують низку позитивних фотоілюстративних матеріалів про вітчизняну авіацію в провідних авіаційних часописах

– Щоразу ми отримуємо найкращі враження під час відвідування авіаційних бази українських Повітряних Сил. У вас чудові літаки, надзвичайно фахові пілоти. Ми дякуємо українській стороні за добру організацію та всебічне сприяння нашого візиту, – зазначив Олександр Гольц.

Також він додав, що в цьому році українська військова авіація, яка приймала участь у міжнародних авіаційних показах справила неабияке враження на присутніх на заходах глядачів, особливо вразило виконання демонстраційних польотів на бойових винищувачах.

Візит іноземних представників триватиме по 26 вересня 2012 року.

Довідка. У минулих роках групи іноземних журналістів з “EUROAVIA NEWS” брали участь у висвітленні перебігу навчань “Безпечне небо-2011”, “Перспектива-2012”, “Сі Бриз-2012”. За результатами цих візитів у провідних авіаційних виданнях світу надруковано понад 20 статей з ілюстраціями, де високо оцінено льотні навички і професійний рівень українських військових авіаторів.