Міністр оборони Лебедєв високо оцінив підготовку майбутніх офіцерів у Львові

Керівника вітчизняного оборонного відомства супроводжували заступник Міністра оборони Артуро Бабенко, начальник Генерального штабу – головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Володимир Замана, командувач сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Генадій Воробйов.

Під час перебування у військовому виші начальник Львівського гарнізону, очільник Академії генерал-лейтенант Павло Ткачук ознайомив Міністра оборони із структурою та навчально-матеріальною базою Академії, особливостями підготовки майбутніх офіцерів. А під час огляду експозиції музею навчального закладу Павло Лебедєв залишив схвальні відгуки про військовий виш у Книзі почесних гостей.

Міністр оборони України, котрий згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України є куратором Львівської області, зустрівся з головою Львівської обласної державної адміністрації Віктором Шемчуком і міським головою Львова Андрієм Садовим, а також керівництвом Академії. Посадовці обговорили подальші перспективи розвитку військового вишу та низку нагальних проблем Львівського гарнізону та області загалом.

Павло Лебедєв дав високу оцінку Академії сухопутних військ та внеску її особового складу у розвиток Вітчизняного війська, а також висловив пропозиції щодо подальшого розвитку навчального закладу. Він, зокрема, наголосив, що у вишу є великий потенціал, який може бути використаний не лише для подальшої підготовки військових професіоналів для потреб Збройних Сил України, але й для надання освітніх послуг для оборонних відомств інших країн.

Наприкінці свого візиту до Академії Міністр оборони України разом із губернатором Львівщини Віктором Шемчуком та генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком посадив пам’ятне дерево на Алеї почесних гостей та випускників військового вишу.

Павло Лебедєв також оглянув навчально-матеріальну базу та соціально-побутову інфраструктуру Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії, що у Яворівському районі Львівської області. Керівнику вітчизняного оборонного відомства продемонстрували можливості Центру із підготовки бойових підрозділів Українського війська, а також багатонаціональних миротворчих контингентів під час проведення міжнародних військових навчань.