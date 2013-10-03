Військовослужбовці-резервісти взяли участь у батальйонних тактичних навчаннях десантників

18:48, 03 жовтня 2013
Військо
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На об’єктах Новомосковського загальновійськового полігону пройшли батальйоні тактичні навчання за участю військовослужбовців парашутно-десантного батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Також до навчань були залучені понад 80 військовослужбовців служби у військовому резерві, які проходять десятиденні збори на базі з’єднання.

До даних зборів залучалися громадяни, які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві, віком від 21 до 36 років рядового, сержантського та офіцерського складу.

– Понад 90% резервістів минулого року вже брали участь у батальйонних тактичних навчаннях, з яких 50% особового складу даної категорії проходять службу у військовому резерві вже протягом шести років. Усі вони в різний час проходили строкову службу в частинах та з’єднаннях Високомобільних десантних військ, зокрема у нашій бригаді, – зазначив помічник начальника штабу капітан Юрій Квітка.

На першому етапі військовослужбовці-резервісти пройшли підготовку до здійснення стрибка з парашутом: вивчення матеріальної частини десантних парашутів, їх поетапну укладку. На повітряно-десантному комплексі вони відпрацювали елементи стрибка. Під час другого етапу на резервістів чекало випробування полігоном.

В ході тактичного навчання, керівництво яким здійснював командир 25-ї окремої повітряно-десантної бригади полковник Юрій Содоль, було відпрацьовано приведення парашутно-десантного батальйону у вищий ступінь бойової готовності, здійснення маршу у вихідний район для десантування, відбиття нападів диверсійно-розвідувальних груп та управління підрозділами батальйону під час захоплення аеродрому противника.

Як зазначив командир парашутно-десантного батальйону підполковник Руслан Козинець, вже стало традиційним проводити збори з військовослужбовцями служби у військовому резерві під час батальйонних тактичних навчань, адже це дає змогу найбільш ефективно та якісно підготувати резервістів до виконання ними своїх обов’язків. З іншого боку, самі хлопці отримують не лише позитивний заряд нових вражень та адреналіну, але і відчувають свою причетність до захисту Вітчизни.

Необхідно відзначити, що за підсумками збору резервісти отримають чергові військові звання та грошову винагороду відповідно до займаних посад.

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