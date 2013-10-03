Військові з України та Швеції провели воєнно-політичні консультації

Представники делегації Королівства Швеція на чолі з директором Департаменту міжнародного співробітництва Міністерства оборони капітаном 1 рангу Леннартом Даніелсоном обмінялася досвідом з директором Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України Олександром Затинайком та іншими представниками вітчизняного оборонного відомства. Зокрема, обговорили питання спільної безпеки та оборони Європейського союзу та регіонального безпекового співробітництва. Сторони оцінили сучасний стан та перспективи подальшого розвитку співробітництва між міністерствами оборони та збройними силами України і Королівства Швеція, а також узгодили проект плану співробітництва на 2014 рік.

– Для України досвід реалізації оборонної політики Швеції досить важливий, адже це європейська країна, що не входить до блоку НАТО, і завершила перехід на контрактну форму комплектування збройних сил кілька років тому, а також участь у миротворчих операціях у складі європейських сил безпеки, – повідомив перед початком консультацій завідувач сектору регіональної безпекової політики Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України полковник Олександр Гайворонський.

Голова шведської делегації капітан 1 рангу Леннарт Даніелсон розповів, що уряд їх країни доручив Міністерству оборони та Збройним силам Королівства Швеції надати необхідну допомогу та сприяння Україні на шляху до європейської інтеграції, зокрема у питаннях оборонної політики та реформування українського війська за допомогою досвіду кращих зразків збройних сил європейських країн.

– Наступного року ми плануємо зосередити співробітництво на навчанні та підготовці українських військовослужбовців, а також розширити кількість спільних заходів наших оборонних відомств, – зазначив шведський офіцер.

Підбиваючи підсумки заходу, директор Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України Олександр Затинайко наголосив, що наша держава має багаторічний досвід успішної співпраці з НАТО, тому в нас є підґрунтя та потенціал для поглиблення співпраці з Європейським союзом.

– Ми зацікавлені в успішному розвитку європейського проекту і готові відігравати активну роль у європейських безпекових структурах та тісно працювати над їх вдосконаленням, – повідомив Олександр Затинайко.

Окрім безпосередньо консультацій українська сторона підготувала для шведської делегації насичену та пізнавальну культурну програму. Під час перебування в Одесі скандинавські гості відвідали Військово-історичний музей Південного оперативного командування, переглянули оперу “Травіата” в Одеському національному академічному театрі опери і балету, взяли участь в оглядовій екскурсії містом та Одеським морським торгівельним портом.

У Військовій академії представники Міністерства оборони Королівства Швеція, окрім двосторонніх консультацій, також ознайомилися з інфраструктурою та організацією навчального процесу курсантів, відвідали музей навчального закладу.

Наступного року двосторонні воєнно-політичні консультації будуть продовжені у Королівстві Швеція.