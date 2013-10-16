Курсанти з України та Республіки Казахстан провели вечір інтернаціональної дружби

У Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова Державного університету телекомунікацій під символічною назвою “Ласкаво просимо! – Кошкельдініздєр!” пройшов вечір інтернаціональної дружби, у якому взяли участь курсанти з України та Республіки Казахстан.

За словами голови Ради сімей військовослужбовців інституту Людмили Барановської, приводом для його проведення стали свята: християнське – Покрови Пресвятої Богородиці, та мусульманське – Курбан-байрам, яке відзначається 15 жовтня, а у Казахстані є національним святом.

– Наша ініціатива була схвалена й підтримана командуванням військового інституту, адже це хороший привід для курсантів обох країн ознайомитися з національними традиціями та культурою двох народів, – зазначила Людмила Барановська.

Вечір інтернаціональної дружби проводився у приміщенні, де проживають курсанти-казахи. Звучали пісні та вірші українською і казахською мовами у виконанні курсантів. Хлопці та дівчата дізналися багато цікавого про Курбан-байрам та Покрову Пресвятої Богородиці, про українських козаків.

Родзинкою свята стало кулінарне шоу, під час якого курсанти Галина Топирік, Катерина Зінчук, Валерія Луць, Султан Бекбалат та Базену Азат готували страви української та казахської національних кухонь – борщ, вареники, бауїрсак та плов безпосередньо перед присутніми, коментуючи кожну свою дію. Хлопці з Казахстану мали можливість зліпити свої перші в житті вареники та скуштувати їх разом із друзями.

Закінчився вечір частуванням приготованими стравами за спільним столом, який символізував дружбу та взаєморозуміння між нашими народами.