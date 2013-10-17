Академію сухопутних військ імені Сагайдачного відвідала делегація з Австрії

Члени делегації зустрілися із начальником навчального закладу генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком та обговорили напрямки подальшого співробітництва між ЗС Австрійської Республіки та Академією сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

– Ми раді вітати у своїх стінах таких поважних гостей. Наш виш вже має налагоджені міжнародні контакти із багатьма країнами, серед яких і Австрійська Республіка. Сподіваємося, що ваш візит принесе тільки позитивні враження. А продовженням нашої співпраці стане обмін курсантами між Академією сухопутних військ і Терезіанською військовою академією, – зазначив генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Надзвичайний та Повноважний Посол Австрійської Республіки в Україні Вольф Дітріх Хайм обговорив із очільником вишу питання спільної підгототовки до проведення заходів з нагоди сторіччя від початку Першої світової війни. Зокрема, він підтвердив участь представників Австрії у міжнародній історичній конференції, яка відбудеться у червні наступного року на базі українського вишу.

Для кращого ознайомлення із умовами навчання та проживання майбутніх українських офіцерів іноземні гості мали змогу оглянути об’єкти навчально-матеріальної бази закладу. Зокрема, кафедри тактики і тактики аеромобільних підрозділів, Центр імітаційного моделювання, академічну залу та музей вишу, де Надзвичайний та Повноважний Посол Австрійської Республіки в Україні Вольф Дітріх Хайм залишив запис у Книзі високоповажних гостей, а також передав Академії зразки австрійського військового однострою та книги.