У рамках офіційного візиту в Україну делегація ВПС ЗС Республіки Індія перебуває у Севастополі

На аеродромі “Бельбек”, де базується Севастопольська бригада тактичної авіації ім. О.Покришкіна Повітряних Сил Збройних Сил України, члени іноземної делегації ознайомились з тактико-технічними характеристиками та бойовими можливостями вертольотів Мі-8МСБ та Мі-8МТВ.

Голова Комітету начальників штабів – командувач ВПС Збройних сил Республіки Індія головний маршал авіації Норман Аніл Кумар Браун обговорив з керівництвом акціонерного товариства “Мотор-Січ” питання співпраці у військово-технічній сфері.

За словами народного депутата України В’ячеслава Богуслаєва, який багато років очолював підприємство “Мотор-Січ”, на озброєнні індійських ВПС перебуває близько 600 вертольотів Мі-17 (експортний варіант вертольота Мі-8), які потребують модернізації.

– Вони оснащені старими двигунами ще радянського виробництва, – розповів В’ячеслав Богуслаєв. – А ми запропонували переоснастити ці вертольоти новітніми двигунами п’ятого покоління, які виробляє наше підприємство.

Він також нагадав, що вертольоти українських Збройних Сил Мі-24, які виконують миротворчу місію в Африці, два роки тому були переоснащені сучасними двигунами виробництва АТ “Мотор-Січ”.

– Відповідно до рішення Президента України Віктора Януковича щодо модернізації озброєння та військової техніки ми робимо все можливе, щоб у наших Збройних Сил були сучасно оснащені вертольоти, – сказав В’ячеслав Богуслаєв. – Так, при сприянні Міністерства оборони України, за допомогою військових льотчиків ми підняли вертоліт Мі-8МТВ на рекордну висоту 8 тисяч 200 метрів, а вертоліт Мі-8МСБ – на 9 тисяч 150 метрів.

Голова Комітету начальників штабів – командувач ВПС Збройних сил Республіки Індія головний маршал авіації Норман Аніл Кумар Браун подякував за гостинний прийом командиру Севастопольської бригади тактичної авіації ім. О.Покришкіна полковнику Юлію Мамчуру та обмінявся з ним сувенірами.

За планом візиту індійська військова делегація на чолі з головним маршалом авіації Норманом Аніл Кумар Брауном після відвідання Севастопольської бригади тактичної авіації ім. О.Покришкіна побувала у Командуванні Військово-Морських Сил Збройних Сил України, де зустрілася з першим заступником командувача ВМС ЗС України віце-адміралом Сергієм Єлисєєвим.

Сторони обговорили актуальні питання безпеки, визначили подальші напрями та ефективні форми військового співробітництва.

У протокольній зустрічі також взяли участь аташе з питань оборони при Посольстві Республіки Індія в Україні комодор Сіддарта Сант, військово-повітряний аташе при Посольстві Республіки Індія полковник авіації Ашутош Лал, представники командування Військово-повітряних сил Збройних сил Республіки Індія.

Слід зазначити, що морська авіація – один із основних родів Військово-Морських Сил ЗС України, яка вирішує важливі завдання.

Високоповажних гостей ознайомили зі станом та перспективами реформування та розвитку Військово-Морських Сил Збройних Сил України, розповіли про участь українського флоту в операціях з підтримання миру та безпеки.

Після закінчення переговорів віце-адмірал Сергій Єлісєєв і головний маршал авіації Норман Аніл Кумар Брау обмінялися протокольними сувенірами.

У заключному слові головний маршал авіації Норман Аніл Кумар Браун подякував за теплий прийом.

У п’ятницю, 18 жовтня, делегація ВПС ЗС Республіки Індія повернеться до Києва.