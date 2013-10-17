У рамках офіційного візиту в Україну делегація ВПС ЗС Республіки Індія перебуває у Севастополі
Сьогодні, 17 жовтня, у рамках офіційного візиту в Україну голови Комітету начальників штабів – командувача Військово-повітряних сил Збройних сил Республіки Індія іноземна військова делегація прибула до Севастополя.
На аеродромі “Бельбек”, де базується Севастопольська бригада тактичної авіації ім. О.Покришкіна Повітряних Сил Збройних Сил України, члени іноземної делегації ознайомились з тактико-технічними характеристиками та бойовими можливостями вертольотів Мі-8МСБ та Мі-8МТВ.
Голова Комітету начальників штабів – командувач ВПС Збройних сил Республіки Індія головний маршал авіації Норман Аніл Кумар Браун обговорив з керівництвом акціонерного товариства “Мотор-Січ” питання співпраці у військово-технічній сфері.
За словами народного депутата України В’ячеслава Богуслаєва, який багато років очолював підприємство “Мотор-Січ”, на озброєнні індійських ВПС перебуває близько 600 вертольотів Мі-17 (експортний варіант вертольота Мі-8), які потребують модернізації.
– Вони оснащені старими двигунами ще радянського виробництва, – розповів В’ячеслав Богуслаєв. – А ми запропонували переоснастити ці вертольоти новітніми двигунами п’ятого покоління, які виробляє наше підприємство.
Він також нагадав, що вертольоти українських Збройних Сил Мі-24, які виконують миротворчу місію в Африці, два роки тому були переоснащені сучасними двигунами виробництва АТ “Мотор-Січ”.
– Відповідно до рішення Президента України Віктора Януковича щодо модернізації озброєння та військової техніки ми робимо все можливе, щоб у наших Збройних Сил були сучасно оснащені вертольоти, – сказав В’ячеслав Богуслаєв. – Так, при сприянні Міністерства оборони України, за допомогою військових льотчиків ми підняли вертоліт Мі-8МТВ на рекордну висоту 8 тисяч 200 метрів, а вертоліт Мі-8МСБ – на 9 тисяч 150 метрів.
Голова Комітету начальників штабів – командувач ВПС Збройних сил Республіки Індія головний маршал авіації Норман Аніл Кумар Браун подякував за гостинний прийом командиру Севастопольської бригади тактичної авіації ім. О.Покришкіна полковнику Юлію Мамчуру та обмінявся з ним сувенірами.
За планом візиту індійська військова делегація на чолі з головним маршалом авіації Норманом Аніл Кумар Брауном після відвідання Севастопольської бригади тактичної авіації ім. О.Покришкіна побувала у Командуванні Військово-Морських Сил Збройних Сил України, де зустрілася з першим заступником командувача ВМС ЗС України віце-адміралом Сергієм Єлисєєвим.
Сторони обговорили актуальні питання безпеки, визначили подальші напрями та ефективні форми військового співробітництва.
У протокольній зустрічі також взяли участь аташе з питань оборони при Посольстві Республіки Індія в Україні комодор Сіддарта Сант, військово-повітряний аташе при Посольстві Республіки Індія полковник авіації Ашутош Лал, представники командування Військово-повітряних сил Збройних сил Республіки Індія.
Слід зазначити, що морська авіація – один із основних родів Військово-Морських Сил ЗС України, яка вирішує важливі завдання.
Високоповажних гостей ознайомили зі станом та перспективами реформування та розвитку Військово-Морських Сил Збройних Сил України, розповіли про участь українського флоту в операціях з підтримання миру та безпеки.
Після закінчення переговорів віце-адмірал Сергій Єлісєєв і головний маршал авіації Норман Аніл Кумар Брау обмінялися протокольними сувенірами.
У заключному слові головний маршал авіації Норман Аніл Кумар Браун подякував за теплий прийом.
У п’ятницю, 18 жовтня, делегація ВПС ЗС Республіки Індія повернеться до Києва.