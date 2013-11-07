Курсанти-льотчики успішно опанували легкомоторні літаки

Протягом майже 3 місяців другокурсники разом з досвідченими льотчиками-інструкторами виконували практичні польоти на аеродромі Харківського аероклубу імені Валентини Гризодубової Товариства сприяння оборони України.

На церемонії завершення льотної практики курсантів привітали генеральний директор Харківського державного авіаційного виробничого підприємства “ХАЗ” Герой України Анатолій М’ялиця, голова Центрального комітету ТСОУ Віктор Тимченко, виконуючий обов’язки начальника ХУПС військовий льотчик першого класу полковник Андрій Алімпієв та інші.

– Це перша група курсантів, які виконували практичні польоти на сучасному легкомоторному літаку ХАЗ-30. Саме їм було довірено розпочати новітню історію підготовки курсантів-льотчиків, – зазначив начальник Харківського аероклубу Сергій Філатов.

Слід відмітити, що раніше другокурсники розпочинали свою першу льотну практику на навчально-тренувальних літаках типу Л-39 “Альбатрос”. Відтепер вони зможуть набувати первинних навичок у небі на більш простих у керуванні літаках.

– Починаючи з цього року в університеті впроваджено нову трьохступеневу підготовку льотчиків. Це нововведенням передбачає, що перше ознайомлення з майбутньою професією відбуватиметься на низьких швидкостях із залученням машин типу ХАЗ-30. На другому рівні курсанти підійматимуться у небо вже на Л-39 “Альбатрос” та транспортних Ан-26. А на вищій сходинці підкорення неба вони сідатимуть у кабіну бойових літаків типу МіГ-29, – пояснив полковник Андрій Алімпієв.

В ході цьогорічної льотної практики другокурсники отримали по близько 28 годин нальотного часу. При цьому половину від практики було відведено самостійним польотам. Під наглядом льотчиків-інструкторів аероклубу кожен з курсантів вперше в житті підняв літака над землею та відпрацював такі польотні завдання, як: політ по колу, поворот на 180 градусів, гірка та інші вправи на простий пілотаж. Усі польоти виконуватимуться на швидкості до 200 кілометрів за годину у діапазоні висот від 150 до 1000 метрів.

За підсумками вивізної програми в кращу сторону були відмічені курсанти Євген Лисенко, Максим Устіменко, Роман Ляш та Олексій Месь. Цих курсантів було заохочено подяками від командування університету.

Вже сьогодні курсанти повернулися до Харківського університету Повітряних Сил, де вони продовжать навчання та будуть готуватися до наступної льотної практики вже на реактивних літаках.