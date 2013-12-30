Військові моряки привітали дітей, батьки яких виконують завдання антипіратської операції на фрегаті “Гетьман Сагайдачний”

Дітей привітали представники військової частини, Командування Військово-Морських Сил, організації Ради ветеранів ВМС.

У флотському навчальному центрі для дітей провели екскурсію учбовими класами та ознайомили зі зразками техніки та озброєння.

Заступник Командувача Військово-Морських Сил по роботі з особовим складом – начальник управління капітан 1 рангу Андрій Урсол від імені Командувача виду ЗС України адмірала Юрія Іл’їна привітав присутніх дружин, дітей та родичів військових моряків з наступаючими святами, подякував за те що вони підтримують своїх чоловіків та батьків, які зараз несуть бойове чергування у морі.

Голова Ради організації ветеранів ВМС України контр-адмірал запасу Віктор Носенко, від імені ветеранів також висловив привітання з Новим роком і Різдвом Христовим, та подякував від імені присутніх другому командиру фрегату “Гетьман Сагайдачний” капітану 1 рангу Сергію Настенко за сприяння в організації поздоровлення.

Дітей привітали Дід мороз і Снігуронька, які подарували їм солодкі подарунки та квитки на новорічну виставу, що відбудеться в Українському Культурно-інформаційному Центрі.