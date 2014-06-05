Росія повернула Україні техніку із Криму в розтрощеному стані (фото)

Процес отримання цього рухомого майна триває вже два місяці. Основним пунктом призначення є 145 ремонтно-відновлювальний полк, що у Миколаєві.

Як розповів командир частини підполковник Володимир Олефір, 90 % техніки, яку отримують його підлеглі, практично непридатна до використання.

Читайте такожКоваль попередив, що російську армію в Україні зустрінуть вогнем– Якщо бронетанкову техніку можливо буде використовувати, то автомобільну – навряд чи, адже вона дуже сильно зіпсована. Для її відновлення потребується багато часу та зусиль. Практично кожна машина потребує серйозного капремонту, – відзначив офіцер.

За його словами російські військові віддають Україні практично непридатну до подальшого використання техніку.

– Причому якщо вона і була у робочому стані до відправки, то її навмисно виводили з ладу. Для цього знімали двигуни, паливні насоси, електроприлади. Все, що не могли зняти – трощили та ламали, – наголосив командир 145 ремонтно-відновлювального полку підполковник Володимир Олефір.

Кожну отриману одиницю військові ремонтники оглядають та складають дефектовочну відомість. Як пояснив начальник організаційно-штатного управління бронетанкового управління Озброєння ЗС України полковник Володимир Дудар, це необхідно для того, щоб потім оцінити суму збитків і надалі подати позов проти Росії в міжнародні суди.

Відновлюють отриману техніку на базі 145 ремонтно-відновлювального полку, де інтенсивність робіт за останні місяці зросла в чотири рази. Наприклад, якщо протягом весни 2013 року військова частина виконала 208 ремонтних робіт різного ступеня складності (від поточного та середнього до капітального), то за цей же період 2014 року їх кількість зросла до 908. Упоратися з подібним об’ємом робіт допомагає те, що штат частини збільшився вдвічі.