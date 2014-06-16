Про здобутки армійського спорту розкажуть спортсмени Збройних Сил України

Армійські спортсмени традиційно здобувають призові місця на змаганнях національного та міжнародного рівнів. На Чемпіонаті світу серед військовослужбовців з плавання, що проходив 11 — 15 червня у м. Тенеро (Швейцарія), та в якому взяли участь представники 17 країн, спортсмени ЗС України (учасники брифінгу) здобули 8 медалей.

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