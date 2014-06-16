Про здобутки армійського спорту розкажуть спортсмени Збройних Сил України
14:26, 16 червня 2014Військо
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Сьогодні, 16 червня, о 15.40 в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» відбудеться брифінг представників Управління спорту Міністерства оборони України та спортсменів ЗС України.
Армійські спортсмени традиційно здобувають призові місця на змаганнях національного та міжнародного рівнів. На Чемпіонаті світу серед військовослужбовців з плавання, що проходив 11 — 15 червня у м. Тенеро (Швейцарія), та в якому взяли участь представники 17 країн, спортсмени ЗС України (учасники брифінгу) здобули 8 медалей.
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