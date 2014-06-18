У нічних боях під Луганськом вбито 15 військових, доля ще 13 невідома

Зокрема, у нічному бою біля селища загинули 11 військовослужбовців з 128-ї гірсько-піхотної бригади (Мукачево) та 80-го аеромобільного полку (Львів). У 24-му батальйоні територіальної оборони вбито 4 військовослужбовців, повідомляє ZN.UA з посиланням на джерело в Міністерстві оборони.

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Крім того, в 128-й гірсько-піхотній бригаді 2 військових отримали поранення, у 80-му аеромобільному полку - 3, в 24-му батальйоні територіальної оборони - 4.

Доля ще 13 військовослужбовців з частин АТО на момент зведення даних залишалась невідомою.