Бої між силами АТО та бойовиками відбуваються вже на околицях Луганська - ЗМІ

Бої між силами АТО та проросійськими бойовиками відбуваються фактично на околицях Луганська. Українські силовики підходять до міста з кількох сторін. В свою чергу бойовики чинять опір і, за свідченнями очевидців, вже традиційно розміщуються у житлових кварталах, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Вночі та вранці жителі Луганська чули потужні вибухи. Зокрема, протистояння триває у селищі Станиця Луганська. Значна частина жителів селища зараховує себе до донських козаків, яких не раз можна було побачити в лавах сепаратистів.

Також надходила інформація, що на блокпостах бойовиків поблизу селища бачили людей кавказької зовнішності.

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Одна з жителів селища розповіла Радіо Свобода, що змушена переховуватися у підвалі, побоюючись потрапити під обстріл. За словами очевидців, поблизу селища вони спостерігають велике скупчення бронетехніки Збройних сил України.

Бойовики «вселилися» в університетський гуртожиток

Самі ж бойовики теж не гають часу, зосереджуючи свої сили у східних житлових кварталах міста. Зокрема, озброєні сепаратисти захопили гуртожитки Східноукраїнського університету. Приміщення знаходяться якраз в районі виїзду на селище Станиця Луганська.

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Крім того, за повідомленням прес-служби обласного управління МВС, озброєні люди захопили одну з будівель компанії «Луганськгаз» і встановили там кулемет. Будівля стоїть на іншій околиці міста – у напрямку міста Щастя, яке на вихідних було зачищене від сепаратистів і зараз від нього наступають сили АТО.

Напередодні, за повідомленням ЗМІ, у цьому напрямку силовики звільнили село Весела Гора, яке в 20 хвилинах їзди на автомобілі від Луганська. Сьогодні вранці надійшла інформація, що в цьому ж районі відбувся бій поблизу селища Металіст.

Ще одним напрямком для наступу сил АТО міг стати напрямок луганського аеропорту. Там, як відомо, перебувають українські десантники. І бойовики їх постійно обстрілюють. Саме тут сталася жахлива трагедія з транспортним літаком ІЛ-76. Але про можливу атаку з аеропорту поки інформації немає.

Настрої жителів Луганська

Життя в Луганську начебто особливо не змінилося. Продовжує ходити громадський транспорт. Працюють крамниці. Дефіциту продуктів харчування не спостерігається. Щоправда магазини, які раніше працювали цілодобово, тепер працюють до 21:00-22:00.

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Попри зовнішній спокій, серед людей присутні панічні настрої. Все ж таки звуки вибухів роблять свою справу. Люди, з якими довелося поспілкуватися кореспонденту Радіо Свобода, побоюються що вони можуть опинитися під обстрілом, адже проросійські бойовики облаштовуються поряд з їхніми домівками. Приклад цьому університетський гуртожиток та інші захоплені адмінбудівлі.

Чимало луганчан або вже виїхали, або ще планують виїхати в більш безпечне місце. Батьки намагаються вивезти з міста своїх дітей. Люди їдуть у різних напрямках, хтось в інші області України, а хтось до родичів у Росію.