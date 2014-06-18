Міноборони: за час АТО загинули 147 військовослужбовців

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник військово-медичного департаменту Міністерства оборони Віталій Андронатій на засіданні комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я.

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«92 травмованих, 267 поранених, 13 військових знаходяться у важкому стані. З усіх поранених, які потрапили у військово-лікувальних закладів, ми втратили лише одного пораненого, у якого був пошкоджений спинний мозок», - сказав Віталій Андронатий.

За його словами, збройні сили в достатній мірі забезпечуються перев'язувальними матеріалами, лікарськими засобами та медичним обладнанням.

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«На сьогоднішній день забезпеченість медичним майном військових частин збройних сил - 84% від потреби. Зокрема лікарськими засобами - 87%, перев'язувальними засобами - 93%, медичною апаратурою - 78%, засобами невідкладної медичної допомоги - 86%, медичною технікою - 100%. У Міноборони є достатньо коштів, щоб забезпечити лікування поранених», - запевнив Віталій Андронатій.