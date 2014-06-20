Порошенко присвоїв генералу Кульчицькому звання Героя України посмертно

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Години запитань до уряду повідомив в.о. міністра оборони Михайло Коваль.

“Сьогодні вночі президент України підписав указ: три Героя України тільки по Міністерству оборони і 90 нагороджено орденами”, - сказав він.

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Коваль також зазначив, що, зокрема, глава держави присвоїв звання Герой України начальнику управління бойової та спеціальної підготовки Національної гвардії України, генерал- майору Сергію Кульчицькому, який загинув 29 травня під Слов’янськом.