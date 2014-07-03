Порошенко: сьогодні весь світ демонструє солідарність з українським народом

“Критеріями якими я керувався під час прийняття комплексного рішення щодо призначення силового блоку є самовідданість, рішучість, патріотизм. Я впевнений що саме ці якості мають бути притаманними українському воїну, від солдата до генерала”, - заявив Петро Порошенко.

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Представляючи новго міністра оборони Валерія Гелетея, президент підкреслив, що "Україна зараз стоїть перед викликами, можливо найскладнішими у своїй історії, і ми маємо добитися цієї перемоги".

Петро Порошенко наголосив на важливості відродження потенціалу вітчизняного військово-промислового комплексу. "Я переконаний, що новітні зразки озброєння, які досі не випускалися у зв’язку з тим, що фінансування розкрадалося, нарешті мають надійти у війська. Їх сьогодні вкрай не вистачає на сході держави", - повідомив Петро Порошенко.

Він висловив впевненість, що за сучасних викликів збройні сили потребують модернізації управління, вирішення фундаментальної проблеми покращення системи логістики тощо. "Не маю жодного сумніву у тому, що за ці 3 місяці фактично з нуля була відроджена боєздатність армії, в чому я переконався особисто. Тепер наша армія здатна воювати і перемагати, захищати свій народ, свою державу. Армія, солдати і офіцери якої демонструють фантастичний патріотизм", - сказав глава держави.

Президент України повідомив, що сьогодні під час наради з керівниками силових структур він доручив представити до державної нагороди військового пілота, який посадив Су-24 після влучення в нього ракети. "Саме на таких прикладах має виховуватися український солдат, українська армія. Я не маю жодного сумніву, що з такою силою духа ми здатні перемогти будь-якого супротивника", – зазначив президент.

Він повідомив також, що поставив перед новим міністром оборони завдання розпочати найближчим часом невідкладні реформи, які мали відбутися ще 20 років тому, і які дозволять створити боєздатну армію. "Сьогодні весь світ демонструє неймовірну солідарність з українським народом і готовий підтримати українську армію фінансами, технологіями, радниками, навчанням. Я впевнений в тому, що мобілізація наших зусиль призведе до різкого підвищення ефективності нашої армії", - підкреслив президент.

Глава держави наголосив також на необхідності нових підходів у сфері державної безпеки. " Будь-яка зрада чи небезпека для країни має миттєво отримати жорстку відсіч. Включайтеся в роботу, вивчайте фронт робіт. Я впевнений, що з вами ми повернемо Донбас, нашу країну, мир, спокій, як того чекають на Донбасі, в Україні та світі. А це неможливо без модернізації збройних сил, без наведення порядку. Слава Україні!", - наголосив президент.