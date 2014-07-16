У Міноборони задоволені стійкістю бронежилетів, привезених для бійців АТО з США

Поставлені в Україну зі США бронежилети “Interceptor" під час випробувань з оцінки балістичної стійкості показали відмінну протикульову стійкість при обстрілі з 7,62 мм автомату АКМ та 9 мм пістолету ПМ.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Зазначається, що на початок липня поточного року в Україну зі США в рамках надання допомоги було поставлено 2000 бронежилетів «Interceptor».

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За інформацією Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, на бронеелементах бронежилетів є маркування, які свідчать, що вони забезпечують балістичний захист (Ball protection) від кулі 7,62 мм М-80.

Відповідно до «Акту натурних випробувань з оцінки балістичної стійкості дослідного зразка бронежилету „Interceptor“ виробництва США» представлений зразок бронежилету показав відмінну протикульову стійкість при обстрілі з 7,62 мм автомату АКМ та 9 мм пістолету ПМ.

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У Міністерстві оборони України наголошують, що докладають максимальних зусиль для забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України засобами індивідуального захисту, у тому числі бронежилетами.

Водночас, оскільки виробничі потужності профільних українських підприємств не дозволяють одночасно забезпечити існуючі потреби ЗСУ в бронежилетах вітчизняного виробництва, забезпечення підрозділів засобами індивідуального захисту здійснюється у тому числі за рахунок допомоги іноземних партнерів.