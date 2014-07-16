Підрозділи ЗСУ за добу доставили 7 тон гуманітарних вантажів у звільнені міста

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Зазначається, що інженерними підрозділами ЗСУ для забезпечення нормальної життєдіяльності на звільнених від бойовиків територіях наведено та утримуються 4 мости, а також проводяться роботи з розмінування мостів, які були заміновані російськими диверсійними групами.

Читайте такожУ звільнених від терористів населених пунктах тривають роботи з розмінування В міністерстві також повідомляють про стан матеріально-технічного забезпечення армії.

Так, за останню добу, зокрема, від української промисловості отримано 400 бронежилетів, які відразу направлено на передову військовим. Крім того, отримано близько 1 тис. сучасних польових одностроїв та близько 900 пар «берців».

За останню добу безпосередньо підрозділам Збройних сил України, які залучені в АТО, видано 200 спальних мішків, 1 тис. 250 пар взуття та 1530 комплектів польового однострою. Відновлено 11 одиниць військової техніки: 6 броньованої, 5 автомобільної.