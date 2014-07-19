Силовики розблокували Донецький аеропорт

"Сьогодні вночі в результаті активних дій підрозділів Збройних сил України, які залучені до антитерористичної операції, розблоковано донецький аеропорт і аеродром і введені додаткові сили", - заявив міністр.

Читайте такожНад Донецьком вночі літали літаки, а в місті чутні були перестрілкиЯк повідомляє ЛІГАБізнесІнформ, він підкреслив, що в результаті була розширена зона контролю навколо стратегічного об'єкта. Для закріплення результату на вузлових точках українські військові виставили додаткові блок-пости. "Терористи не ризикують наближатися до посиленого району оборони українських військових на відстань стрілецького вогневого контакту і підступно ведуть вогонь з дальньої дистанції з мінометів і артилерії, ховаючись в мирних кварталах передмість шахтарської столиці", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що мова йде про населений пункт Піски і мікрорайон Донецька "Спартак".

Нагадаємо, вчора солдати АТО розблокували аеропорт Луганська.