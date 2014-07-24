Українські музиканти та коміки виступили перед пораненими військовими у Києві

У Військово-медичному клінічному центрі «Головний військово-медичний госпіталь», де лікуються поранені в зоні антитерористичної операції військовослужбовці, відбувся концерт-подяка від українських музикантів та шоу-менів всім тим, хто захищає Україну. Концерт проходив просто неба, а в «глядацькому залі» були навіть лежачі місця.

Перед пораненими героями виступили Олександр Пономарьов, Валерій Харчишин, Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян, Віталій Козловський, Наталія Бучинська, Володимир Ткаченко, Віктор Павлік, колектив «Студія «Квартал 95». Всі артисти дякували бійцям і бажали швидкого одужання і миру.

"Велике спасибі цим хлопцям за мирне життя, яке ми маємо тут сьогодні. Воно, на жаль, не у всій Україні, але завдяки таким хлопцям є шанс, що у нас скоро запанує мир. Впевнений, що так воно і буде", - сказав лідер «Кварталу-95» Володимир Зеленський.

"Я навіть не можу знайти слів, щоб висловити подяку нашим солдатам. Мені важко стримувати емоції, дивлячись на них. Низький їм уклін", - зазначив Валерій Харчишин.