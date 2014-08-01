Силовики під обстрілом з "Градів" відбили атаку 150 терористів та 3 російських танків

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Вчора о 13.50 з боку Російської Федерації було обстріляно із системи «Град» блокпост українських військових біля населеного пункту Григорівка», - зазначив він.

Читайте такожВ бою під Шахтарськом, крім 10 загиблих, ще 11 десантників пропали без вісті і 13 поранені«Одночасно з обстрілом нашого блокпосту біля Григорівки з території Росії 150 терористів атакували українських військових за підтримки трьох танків. Проте наші бійці дали гідну відсіч, і терористи змушені були відступити», - додав Лисенко.