Війська РФ протягом 20 хвилин обстрілювали місцевість біля Амвросіївки з важкої артилерії - РНБО

Російські війська сьогодні з території РФ протягом 20 хвилин обстрілювали місцевість біля Амвросіївки з важкої артилерії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.

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«Сьогодні о першій годині дня протягом 20 хвилин з боку Російської федерації здійснювався артилерійський обстріл місцевості поблизу населеного пункту Амвросіївка. Вогонь вівся з мінометів та установок “Град” по блокпостах українських військових”, - сказав Лисенко.

При цьому він наголосив, що з початку цього тижня українські прикордонні підрозділи обстрілювалися 25 разів, з яких 13 - з території Росії. Крім того, було зафіксовано 9 випадків порушення повітряного простору України вертольотами РФ і десятьма безпілотними літаками-розвідниками.