Миколаївським десантникам передали БТРи, оснащені протикомулятивними екранами

Протикомулятивні екрани на бойових машинах значно зменшать їх вразливість від зброї терористів.

Директор підприємства В’ячеслав Симченко розповів журналістам, що метал для екранів їм надали волонтери благодійного фонду, який очолює Давид Арахамія. На заводі зварили відповідні металеві конструкції, які потім встановили на бойові броньовані машини. У подальшому волонтери разом із заводчанами планують оснастити подібними екранами кілька десятків БТРів для миколаївських десантників.

Приймаючи бойові машини з покращеними показниками, заступник командира 79 Миколаївської окремої аеромобільної бригади з озброєння підполковник Валерій Хребет подякував заводчанам та волонтерам. Офіцер підкреслив, що десантники дуже вдячні за підтримку, яку їм надають усі небайдужі мешканці Миколаєва, і запевнили, що вони їх ніколи не підведуть.