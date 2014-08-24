Порошенко підписав Указ "Про присвоєння військових звань"

Президент присвоїв військові звання.

Президент України — Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко підписав Указ № 679/2014 від 23 серпня 2014 року «Про присвоєння військових звань». «1. Присвоїти військове звання генерал-полковника генерал-лейтенанту Муженку Віктору Миколайовичу — начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних Сил України. 2. Присвоїти військове звання віце-адмірала контр-адміралу Гайдуку Сергію Анатолійовичу — командувачу Військово-Морських Сил Збройних Сил України. 3. Присвоїти військове звання генерал-майора: полковнику Довганю Ігорю Андрійовичу — заступнику начальника штабу управління оперативного командування «Південь»; полковнику Черненку Василю Івановичу — заступнику командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з авіації та протиповітряної оборони — начальнику управління авіації та протиповітряної оборони Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України. 4. Присвоїти військове звання генерал-майора медичної служби полковнику медичної служби Казмірчуку Анатолію Петровичу — начальнику Головного військово-медичного клінічного ордена Червоної Зірки центру «Головний військовий клінічний госпіталь», — йдеться у документі.

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