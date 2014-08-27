Сили АТО відбили напад на блокпост поблизу селища Адріанопіль і захопили 8 бойовиків

Сили АТО відбили напад на блокпост поблизу селища Адріанопіль Донецької області та захопили в полон 8 бойовиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожРосіяни та терористи захопили 7 населених пунктів на Донбасі (карта АТО)

«Учора терористи здійснили спробу атакувати блокпост сил АТО поблизу селища Адріанопіль Донецької області», - заявив він.

«Напад відбито, захоплені 8 бойовиків та стрілецька зброя», - додав Лисенко.