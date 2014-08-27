Сили АТО відбили напад на блокпост поблизу селища Адріанопіль і захопили 8 бойовиків
13:32, 27 серпня 2014Військо
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Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
Лисенко розповів про ситуацію на Донбасі / Фото УНІАН
Сили АТО відбили напад на блокпост поблизу селища Адріанопіль Донецької області та захопили в полон 8 бойовиків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«Учора терористи здійснили спробу атакувати блокпост сил АТО поблизу селища Адріанопіль Донецької області», - заявив він.
«Напад відбито, захоплені 8 бойовиків та стрілецька зброя», - додав Лисенко.
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