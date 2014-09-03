БТГ 72-ї окремої механізованої бригади вирушила в зону АТО

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Згідно з повідомленням, після виводу із зони АТО в бригаді протягом певного часу були проведені заходи відновлення боєздатності та доукомплектування особовим складом і бойовою технікою. Військовослужбовці також мали змогу зустрітися зі своїми рідними під час відпустки.

Зараз батальйон повністю укомплектований технікою, поповнені запаси боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

"Основу даної батальйонної тактичної групи складають офіцери і солдати, які вже мають бойовий досвід. Вони навчилися воювати, і це суттєво вплине їх бойові спроможності", - зазначив командир 8 армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України генерал-лейтенант Петро Литвин.

Як зізнаються самі офіцери, того страху, який мав місце раніше, в них уже немає. В районі відновлення був зроблений ретельний аналіз попередніх помилок.

Незабаром в райони виконання завдань вирушать і решта батальйонних тактичних груп.