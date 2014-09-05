На Львівщині військові з України, Румунії, Словаччини та Угорщини тренувалися ліквідовувати наслідки повені

Впродовж трьох днів військовослужбовці Збройних сил Румунії, Словаччини, Угорщини та України вдосконалювали навички із застосування багатонаціонального інженерного батальйону при ліквідації наслідків стихійного лиха в басейні річки Тиса.

За словами керівника навчання полковника Володимира Кузика, багатонаціональні навчання серії «Світла лавина» відбуваються вже декілька років поспіль почергово у країнах-учасницях, і вже вдруге — на території України.

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"Необхідність у проведенні цього важливого заходу підготовки військ виникла за результатами досвіду ліквідації повеней у районі басейну річки Тиса, яка протікає на кордоні Україні, Румунії, Угорщини та Словаччини", — розповів офіцер.

З метою запобігання та швидкого реагування на загрози повеней, а також надання кваліфікованої, професійної відповіді на наслідки стихійних лих, які постійно загрожують країнам Карпатського регіону, ще 2002 року було створено Міжнародний інженерний батальйон «Тиса» за участі підрозділів цих країн.

В ході першої фази навчання, яка відбулася на Львівщині, військовослужбовці країн-учасниць, відповідно до сценарію, повинні були оцінити обстановку, прийняти рішення на застосування підрозділів багатонаціонального інженерного батальйону при ліквідації наслідків стихійного лиха й організувати переміщення підрозділів батальйону у визначені райони для виконання завдань.

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Виконання цих завдань відбувалося за допомогою програмного засобу імітаційного моделювання JCATS. А налаштування та роботу цієї складної системи забезпечили фахівці 270 відділу імітаційного моделювання бойових дій Сухопутних військ Збройних Сил України. Окрім того, в якості операторів засобів імітаційного моделювання працювали курсанти Академії сухопутних військ. Відбір учасників з числа вихованців військового вишу відбувався, в першу чергу, з урахуванням їхніх знань англійської мови та спеціальності. Більшість майбутніх офіцерів, які взяли участь у заході, навчаються на факультеті підготовки спеціалістів інженерних військ. Перед початком навчання курсанти пройшли інтенсивну підготовку з використання відповідного програмного забезпечення, а також вивчили специфіку роботи штабів та дій підрозділів за стандартами країн-членів та партнерів Північноатлантичного договору.

Друга фаза навчання, яка передбачає відпрацювання практичних дій на реальній інженерній техніці, відбуватиметься в одному з можливих районів виконання завдань на річці Тиса у Закарпатській області. Військовослужбовці країн-учасниць вдосконалюватимуть практичні навички та злагодженість дій в ході ліквідації наслідків повені та допомоги місцевому населенню.