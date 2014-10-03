Яценюк перевірив підготовку ЗС до осінньо-зимового періоду

На нараді обговорювались питання забезпечення підрозділів, які беруть участь в АТО, а також щодо стану підготовки до осінньо-зимового періоду підрозділів збройних сил (ЗС), передислокованих з тимчасово окупованої території Криму, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

У нараді взяли участь міністр оборони Валерій Гелетей, заступники міністра оборони, а також керівники структурних підрозділів Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС.

Під час наради прем’єр-міністр заслухав, представників профільних підрозділів Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС.

В рамках заходу, Арсеній Яценюк перевірив оснащеність та підготовку ЗС до виконання завдань в осінньо-зимовий період, оглянув представлені зразки озброєння, екіпірування та обмундирування військовослужбовців ЗС, ознайомився з нормами харчового забезпечення та наповненням сухих пайків. Також прем’єр-міністр поцікавився якістю, об’ємами та станом забезпечення військових теплою формою одягу.

Міністр оборони Валерій Гелетей поінформував прем’єр-міністра про поточний стан справ.

"Усі процеси для успішної підготовки до зими, особливо в зоні АТО, будуть завершені до кінця тижня. Це забезпечення військовослужбовців збройних сил зимовою формою одягу, паливом, обігрівом та харчуванням", - зазначив Валерій Гелетей.

"На цей час забезпеченість військовослужбовців ЗС зимовими куртками становить 92%. Вже до кінця тижня військовослужбовці, які задіяні в АТО, будуть у повному обсязі забезпечені зимовим одягом, - повідомив Валерій Гелетей. - На сьогодні вони забезпечені теплими куртками на 98%".

За словами міністра оборони, на сьогоднішній день для військовослужбовців закуплено 41 850 комплектів польових костюмів та 143,03 тис. пар черевиків з високими берцями. Також закуплено медичні препарати, створено запаси вугілля та мазуту для проведення опалювального періоду та забезпечення обігріву особового складу в зоні АТО. Цих запасів вистачить на три місяці. Крім того, підрозділи ЗС забезпечені палатками, мобільними укриттями, меблями та іншим майном.

Валерій Гелетей зазначив, що план підготовки військових містечок та інфраструктури ЗС до осінньо-зимового періоду виконано на 90%. Створені запаси дають можливість провести опалювальний період терміном до 150 діб.

Прем’єр-міністр наголосив на важливості матеріально-технічного та медичного забезпечення в осінньо-зимовий період підрозділів ЗС, в першу чергу - учасників антитерористичної операції на сході України.