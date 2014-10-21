Уряд виділить додаткові кошти для Міжнародного центру миротворчості та безпеки в Яворові

Глава Уряду зазначив, що Міжнародний центр миротворчості та безпеки – найбільш потужний військовий навчальний центр в Україні. Тут проходили навчання близько восьми тисяч військовослужбовців, які зараз виконують завдання в зоні АТО: «Хлопці, які воюють зараз за незалежність України, як правило, готуються в цьому Центрі».

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Арсеній Яценюк підкреслив, що для розвитку Центру необхідне додаткове фінансування. Він зазначив, що провів з цього питання розмову з начальником Центру полковником Олександром Остапчуком: «Треба додатково профінансувати гуртожиток і медичне забезпечення». Глава Уряду повідомив, що на засіданні 22 жовтня Кабінет Міністрів прийме рішення про виділення додаткових коштів для Міжнародного центру миротворчості та безпеки до кінця року.

За його словами, для Збройних Сил «важлива не тільки техніка - важливе навчання»: «Цей Центр повинен стати основою для навчання і підготовки українських Збройних Сил».

Глава Уряду повідомив, що проведе щодо цього розмову з західними партнерами, насамперед із НАТО: «НАТО відкрило чотири трастові фонди. Переконаний, що частина коштів і технічної допомоги, які пропонуються НАТО, повинні прийти в цей навчальний центр, щоби він відповідав найвищим стандартам, в тому числі запровадженим в країнах-членах альянсу».

Бійці на полігоні продемонстрували Арсенієві Яценюку зразки зброї, які знаходяться на озброєнні механізованих, спеціальних та інших підрозділів. Курсанти показали навички стрільби зі стрілецької зброї та засобів ближнього бою, а бійці 80-ї окремої аеромобільної бригади - технічні можливості та навички керування БМП-1.

Глава Уряду зазначив, що минули часи «коли в Збройних Силах України має бути стрілецька зброя на кшталт пістолета Макарова». «Вони до сьогоднішнього дня у нас ще використовуються. Але є українська зброя, те ж стосується важкої броньованої техніки», - підкреслив Арсеній Яценюк, нагадавши, що для Національної гвардії вже закуплено близько півтори тисячі одиниць військової техніки.

«Новий Міністр оборони, якого я поважаю і вважаю сильним керівником, зараз невідкладно зайнявся переозброєнням і придбанням нової техніки для Збройних Сил України. До кінця поточного року, сподіваюся, всі 18 мільярдів гривень, виділені з Резервного фонду на оборонну доктрину і на оборонну промисловість країни, будуть використані», - наголосив Арсеній Яценюк.

За його словами, 1,5 мільярда гривень поки що ще не розписані Збройними Силами України: «Але це дає можливість для нового Міністра оборони визначити додаткові потреби в придбанні військової техніки для українських Збройних Сил».

Арсеній Яценюк проїхав на бойовій машині піхоти. Глава Уряду відзначив професіоналізм механіка-водія БМП і наголосив на необхідності оновлення техніки для ЗСУ.