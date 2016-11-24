Українські банкіри і підприємці мають намір створити мільйон робочих місць за три роки

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник регіонального управління «Приватбанку» Володимир Мацак сьогодні в Дніпрі під час регіонального бізнес-форуму «Україна – країна підприємців».

За його словами, це стане можливим за допомогою кредитування малого і середнього бізнесу, а також за підтримки держави — часткової компенсації відсотків за кредитами.

«Банкам малий бізнес раніше був не цікавий. Ми не готові були з ним працювати. Сьогодні ми зрозуміли, що малий і середній бізнес може зіграти дуже велику роль в економіці нашої країни за прикладом країн Західної Європи, де з приватного підприємництва сплачується 65% податків в казну», - зазначив Мацак.

За його словами, у квітні цього року «ПриватБанк» почав власну програму кредитування «Країна успішного бізнесу». За цей час по всій Україні за рахунок кредитів та поповнення оборотних коштів, станом на 1 жовтня, створено 79 тисяч нових робочих місць. У банку з'явилася 101 тисяча позичальників-підприємців, прокредитованих на суму майже 1,4 млрд грн.

Мацак висловив упевненість, що в участі у кредитуванні малого та середнього бізнесу (в обсягах від 50 до 300 тис. грн) можуть взяти участь всі банки України. Мацак підкреслив, що з боку Українського союзу промисловців і підприємців такі запрошення вже відправлені. Щодо компенсації з боку місцевих бюджетів відсотків за кредитом перше рішення вже прийнято. Зокрема, місцева рада міста Покровськ Донецької області вже виділив 5 млн грн на компенсацію, і перші позичальники вже захистили свої бізнес-плани.

Мацак висловив сподівання, що органи місцевого самоврядування Дніпропетровської області передбачать у своїх бюджетах на 2017 рік суми компенсацій за такими кредитами. Він також відзначив велику важливість сьогоднішнього бізнес-форуму в Дніпрі, протягом якого кілька його учасників вже подали заявки на отримання кредиту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 листопада, у Дніпрі в будівлі «Менора Гранд-Хол» проходить регіональний бізнес-форум «Україна — країна підприємців».

Довідка УНІАН. Перший український бізнес-форум «Україна – країна підприємців» для молодих підприємців та тих, хто мріє про власну справу. Його організатори - Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та «Приватбанку» - прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Форум об'єднає понад 200 молодих підприємців і тих, хто тільки мріє про власну справу. На них чекають виступів представників влади, державних і приватних організацій, надихаючі історії успіху молодих українських підприємців. Крім того, учасники форуму отримають з перших рук корисні інструменти для спрощення операційної діяльності, індивідуальні консультації від фахівців з реєстрації підприємств, бухгалтерського обліку, податкової звітності, юридичного супроводу діяльності, франчайзингу, електронної комерції тощо.

Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.