Кількість підприємців в Україні після зміни їх оподаткування скоротилася на 250 тисяч

Кількість фізичних осіб-підприємців (ФОП) в Україні з моменту підписання президентом Петром Порошенком змін до законодавства щодо їхнього оподаткування (з 27 грудня 2016 року) до теперішнього часу скоротилася на 250 тисяч.

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Як повідомив сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot, за цей період припинили діяльність понад 300 тисяч фізосіб-підприємців (ФОП), при цьому відкрилися 50 тисяч нових.

За оцінками сервісу, найбільше закритих ФОП припадає на Київську (44 004), Харківську (26 222) і Дніпропетровську (26 558) області.

В розрізі галузей найбільше підприємців припинили діяльність у сфері гуртової і роздрібної торгівлі, складських і транспортних послуг.

Також повідомляється, що з 20 березня масове закриття ФОП припинилося, і на поточному тижні було зареєстровано більше нових підприємців, ніж закрито.

Раніше, 20 січня, сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot оприлюднив оцінки, згідно з якими протягом трьох тижнів з моменту підписання президентом України закону про зміни в роботі фізичних осіб-підприємців було закрито 158,186 тис. суб'єктів господарювання.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 27 грудня 2016 року підписав зміни в законодавство щодо роботи фізичних осіб-підприємців, згідно з яким з 1 січня 2017 року фізособи-підприємці повинні сплачувати єдиний соціальний внесок - 704 грн в місяць, навіть якщо не мають прибутку.