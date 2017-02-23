ДФС пропонує скасувати перевірки кожного підприємця-фізособи при його закритті

Державна фіскальна служба України виступила з пропозиціями щодо перегляду критеріїв для проведення обов'язкової перевірки фізосіб-підприємців при їх закриття, та спрощення процедури зняття з податкового обліку.

Про це повідомила прес-служба ДФС з посиланням на главу відомства Романа Насірова.

Читайте такожПрезидент узаконив нові податки для ФОП

За його словами, згідно з чинним законодавством ДФС зобов'язана перевірити кожну фізичну особу-підприємця в процесі його ліквідації. Він зазначив, що з 1 грудня 2016 року по 20 лютого 2017 року близько 330 тисяч підприємців припинили свою діяльність, при цьому більшість закритих підприємств були "сплячими" і давно не вели господарську діяльність.

"На цей рахунок існує дві накази Мінфіну. Один з них стосується ЄСВ, другий - всіх інших податків. Ми вважаємо, що слід переглянути ці накази і створити конкретніші вимоги - в яких випадках в залежності від критеріїв потрібна чи не потрібна перевірка того фізособи-підприємця, який закривається", - зазначив Насіров.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба України планує перевірити всіх фізичних осіб-підприємців, які закрилися наприкінці грудня 2016 - початку січня 2017 року після внесення змін до законодавства щодо сплати єдиного податку.

Президент України Петро Порошенко 27 грудня підписав зміни в законодавство по роботі фізичних осіб-підприємців, згідно з яким з 1 січня фізичні особи-підприємці повинні сплачувати єдиний соціальний внесок - 704 гривень в місяць, навіть якщо не мають прибутку.