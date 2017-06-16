Мінфін підготував законопроект про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал

Міністерство фінансів України разом з бізнесом, експертами та народними депутатами напрацювали текст законопроекту щодо податку на виведений капітал, який планується запроваджувати замість податку на прибуток, повідомляє прес-служба Мінфіну.

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Згідно із диючим податковим законодавством, підприємства сплачують 18% податку на прибуток, до того ж, після розподілення прибутку між засновниками, особа, що отримала дивіденди, додатково сплачує 5% податку на доході фізосіб та військовий збір 1,5%.

Якщо ініціатива буде підтримана, оподатковуватись буде лише розподілений прибуток за ставкою 15% (для фізосіб), при цьому, отримуючи частку прибутку, фізособа буде звільнена від сплати ПДФО. Нерозподілений прибуток можна буде вільно реінвестувати без сплати податку.

Це позбавить підприємства необхідності витрачати зайві ресурси та зусилля на мінімізацію податку на прибуток.

Податок на виведений капітал також замінить податок на репатріацію, що стягується при виплаті доходу юрособам нерезидентам і також складає 15%.

Прі цьому в якості запобіжника для виведення коштів в офшори, підвищеною ставкою 20% буде оподатковуватися прибуток, що розподіляється на користь нерезидентів, що зареєстровані в низькоподаткових юрисдикціях.

Як повідомляється, в Міністерстві відбулося понад 20 зустрічей, де учасники мали змогу обговорити та вирішити спірні питання.

Наступний крок передбачає оцінку впливу положень законопроекту на надходження до державного бюджету. Після чого відбудеться погодження з іншими органами влади та громадське обговорення. По завершенню законопроект буде винесено на розгляд Кабміну.