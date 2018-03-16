Старт академії для юристів TaxAcademy – 16 березня

Знати все про податкове право – реально!

В Україні дуже складно знайти податкових юристів, тому підтримка від кваліфікованих викладачів TaxAcademy вкрай необхідна. Засновники академії не тільки знають податкове право від А до Я, а й готові передати свій багаторічний досвід і навчити всіх, хто зацікавлений в цій галузі права.

Про академію: TaxAcademy – академія для юристів, які прагнуть стати експертами в області податків. Це сучасна система навчання, що складається з блоків і модулів, дозволяє за 8 тижнів стати кваліфікованим фахівцем і працювати податковим юристом.

Про викладачів: практичні фахівці в області податків і викладачі фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про графік навчання: п'ятниця з 14.00 до 18.00, субота з 09.00 до 13.00.

Про місце проведення: заняття будуть проходити в головному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за адресою: вулиця Володимирська, 60.

Старт TaxAcademy: 16 березня 2018 року.

Сайт:http://taxacademy.com.ua.

Детальна інформація: +38 (067) 486 84 43, study@taxacademy.com.ua.