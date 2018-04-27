В Києві презентують імміграційні програми та зарубіжну нерухомість з 30 країн світу: прес-конференція

У п'ятницю, 27 квітня, о 10:30 у готелі Hyattвідбудеться прес-конференція Kyiv International Emigration & Luxury Property Expo

Спікери з США, Канади, ЄС та інших країн розкажуть про різноманіття імміграційних програм, про всі нюанси отримання статусу резидента і перспективи імміграції для громадян України.

У виставці-конференції беруть участь провідні компанії з 30 країн світу, серед яких: США, Канада, Антигуа і Барбуда, Португалія, Кіпр, Мальта та інші держави. Учасники — імміграційні компанії, девелопери, юридичні та фінансові компанії.

Після прес-конференції усіх гостей запросять на фуршет.

Дрес-код: smart casual

Вхід на івент тільки за попередньою акредитацією.

Контакти прес-центру: t.bondarenko@ielpe.com

InternationalEmigration & LuxuryPropertyExpo (IELPE) — це міжнародні виставки-конференції, присвячені імміграції, елітній нерухомості, а також приватному фінансовому консалтингу. Заходи відбуваються протягом 4 років по всьому світу (Франція, Китай, Індія, інші держави) та об’єднують лідерів ринку імміграційних послуг, приватного фінансового консалтингу і елітної нерухомості. Виставки організовані за підтримки урядів багатьох країн, провідних імміграційних асоціацій та асоціацій зарубіжної нерухомості зі всього світу.