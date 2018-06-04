Відкрито реєстрацію на IX Національний Експертний Форум Інституту Горшеніна

IX Національний Експертний Форум Інституту Горшеніна відбудеться 7 червня 2018 року у Києві.

Провідні експерти, державні діячі, дипломати та керівники впливових міжнародних організацій зберуться разом на головному аналітичному майданчику країни для того, аби обговорити найважливіші питання порядку денного у державі. Протягом дня працюватимуть три дискусійні панелі:

«ФОРМУЛА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Продовження»

«ПРОЦЕС РЕФОРМ В УКРАЇНІ: ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ»

«ЦИФРОВИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ. ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ»

Серед учасників IX Національного Експертного Форуму Інституту Горшеніна: Олександр ТУРЧИНОВ, Секретар Ради національної безпеки і оборони України; Арсен АВАКОВ, Міністр внутрішніх справ України; Мелінда ХЕРІНГ, Атлантична Рада, редактор «Ukraine Alert»; Кнут ФЛЕКЕНШТАЙН, депутат Європейського парламенту; Анатолій ГІРШФЕЛЬД, народний депутат України, виконавчий директор Національного комітету з промислового розвитку; Дмитро ШИМКІВ, заступник голови Адміністрації Президента України; Марсель РЬОТІГ, директор Представництва Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі; Ігор КОГУТ, директор програми USAID РАДА, засновник Української школи політичних студій, політичний експерт; Георг ЦАХМАН, експерт Німецької консультативної групи при уряді України; Валерій ФІЩУК, співголова IT-комітету Американської торгівельної палати в Україні; Петро МАТІЯШЕК, керівник проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах»; Дебора ФЕЙРЛЕМ, директор бізнес-інкубатора Американського дому; Олександр ДАНЧЕНКО, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку; Олександр РИЖЕНКО, голова Державного агентства з питань електронного урядування та інші.

Програма IX Національного Експертного Форуму Інституту Горшеніна – за посиланням.

Реєстрація для участі у форумі - за посиланням.

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