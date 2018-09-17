Круглий стіл «Президентський клуб»

Центр Досліджень політичних цінностей спільно з Національною спілкою журналістів України запрошують на «Президентський клуб».

Початок заходу - 18 вересня (вівторок) о 12:00 у прес-центрі НСЖУ по вулиці Хрещатик, 27а.

Тема засідання: "Нові обличчя в українській політиці. Звідки походять, чого прагнуть, що зможуть?".

Кандидати у кандидати в президенти: Дмитро Гнап, Микола Коханівський, Святослав Стеценко.

Політичні експерти:Галя Плачинда, Володимир Фесенко, Олександр Кочетков, Дмитро Тузов, Віталій Кулик.

Модератор: Олесь Доній

Пряма телетрансляція та інтернет-трансляція триватиме з 12:00 до 13:30

YouTube-трансляція на каналі - “political values”

https://goo.gl/Xu19wc

Акредитація для журналістів:

+380672472602 – Оксана Ігнатова

political.values.centre@gmail.com

Президентський клуб - це щотижнева серія круглих столів за участі тих, хто претендує на крісло Президента України та провідних політичних експертів та журналістів.

Ми підбираємо політичних експертів з різними позиціями, щоб унеможливити однобічність заходу, а також представити полярні точки зору на конкретні питання

«Президентський клуб» є волонтерським та некомерційним і не підтримує жодного з кандидатів чи політичних сил. Проект ставить перед собою за мету аналіз передвиборчих програм, висвітлення позицій кандидатів щодо ключових питань розвитку країни, та вміння донести їх до виборця.

«Президентський клуб» відкритий для тих хто готовий мислити глибше ніж політичні гасла та спроможний тримати удар.