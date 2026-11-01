У ФБР розкрили, хто стоїть за найбільшою крадіжкою криптовалюти з Binance

Зловмисники вже переказують викрадені кошти переважно в Ethereum.

За злом криптобіржі Binance та найбільшою крадіжкою криптовалюти на суму понад $6 млрд стоїть Північна Корея. Про це офіційно повідомило Федеральне бюро розслідувань (ФБР).

За даними американського відомства, 29 жовтня хакери з КНДР викрали з криптобіржі Binance віртуальні активи на суму понад $6 млрд. Атаку пов’язують із північнокорейським хакерським угрупованням TraderTraitor.

ФБР повідомляє, що зловмисники вже переказують вкрадені кошти переважно в Ethereum, а потім планують відмивати їх через децентралізовані фінансові сервіси та обмінники.

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Бюро також опублікувало список хакерських акаунтів та перелік криптосервісів і операторів комунікаційних вузлів, які не блокують транзакції з цими адресами.

Крадіжка з Binance

Нагадаємо, 29 жовтня Binance повідомила про злом своїх криптогаманців і втрату приблизно $6,3 млрд - це найбільша крадіжка криптовалюти в історії. Біржа тимчасово призупинила виведення коштів, але заявила, що компенсує втрати за свій рахунок. Близько $3 млрд викрадених активів вдалося заморозити.

Засновник і колишній керівник Binance Чанпен Чжао ще в перші години інциденту визнав, що те, що сталося, схоже на злом. Пізніше він повідомив, що компанія має частку в SpaceX вартістю понад $1 млрд, яку за необхідності можна використати для покриття збитків.

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