Прибуття Буша до аеропорту Бориспіль (фоторепортаж)
09:53, 01 квітня 2008Разное
2866 0
Зібралися представники 80 українських ЗМІ
В Україну з державним візитом прибув Президент США Джордж БУШ.
Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту Дж.БУША зустрічали міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО та глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА та інші посадовці. В аеропорту також зібралися представники більше 80 українських ЗМІ.
Фото Олександра Синиці / УНІАН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter