Прибуття Буша до аеропорту Бориспіль (фоторепортаж)

В Україну з державним візитом прибув Президент США Джордж БУШ.

Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту Дж.БУША зустрічали міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО та глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА та інші посадовці. В аеропорту також зібралися представники більше 80 українських ЗМІ.

Фото Олександра Синиці / УНІАН