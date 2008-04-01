Прибуття Буша до аеропорту Бориспіль (фоторепортаж)

09:53, 01 квітня 2008
Разное
2866 0

Зібралися представники 80 українських ЗМІ

В Україну з державним візитом прибув Президент США Джордж БУШ.

Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту Дж.БУША зустрічали міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО та глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА та інші посадовці. В аеропорту також зібралися представники більше 80 українських ЗМІ.

Фото Олександра Синиці / УНІАН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter