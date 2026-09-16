У сусідів сонячні панелі, а у вас - стрибки напруги: як це пов'язано

Сонячні панелі, встановлені на будинках, повинні знижувати рахунки за електроенергію, але це не завжди так. У старій і перевантаженій електромережі енергія, що виробляється домашньою сонячною станцією, може створювати проблеми для сусіда, у якого немає сонячних панелей.
Видання euronews пише, що коли в мережу, яка вже не справляється з навантаженням, надходить занадто багато енергії, напруга в мережі може небезпечно підвищитися, а наслідки ляжуть на плечі іншого споживача.
Наприклад, на одній вулиці розташовані чотири будинки. У трьох із них встановлені сонячні панелі, в одному – ні. Вдень ці три будинки отримують енергію від сонця, і, якщо власники не споживають усе, що виробляють, надлишки надходять у електромережу. Коли в мережу, розраховану на менше навантаження, подається занадто багато енергії, напруга може піднятися вище нормального рівня, і наслідки цього відчуваються в будинку того, у кого немає сонячних панелей.
На думку експертів, проблема полягає не у власниках сонячних панелей, а в самій мережі, яка має транспортувати енергію.
Споживачі можуть звернутися до оператора розподільної мережі, щоб фахівці перевірили мережу та усунули проблему.
Раніше УНІАН писав, як краще встановити сонячні панелі на даху.