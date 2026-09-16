Грошей на зарплати військовим не вистачить навіть на два місяці, – нардеп

Парламентар каже, що в Україні катастрофічна ситуація з бюджетом.

Грошей в бюджеті України на 2026 рік не вистачить навіть на два місяці виплат зарплат військовим, повідомив в етері "Новини.live" народний депутат від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко.

"У нас немає двох місяців заробітних плат, навіть до 20 тисяч, взагалі. У нас катастрофа з бюджетом. Зараз ми витрачаємо гроші, які були заплановані на останні місяці року", – розповів політик.

Єдиною можливістю для подальшого здійснення виплат депутат називає прискорення надання фінансової підтримки від західних донорів України.

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"Зміни до бюджету і партнерські допомоги потрібні, щоб хоча б закрити діру. Я вже не кажу про підвищення. Нам сьогодні потрібні додаткові кошти", – вважає Івченко.

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Президент Володимир Зеленський звернувся до Європейського Союзу із проханням прискорити виплату частини коштів із кредитного пакету блоку на суму 90 мільярдів євро, передбаченого на наступний рік, через зростання бюджетних труднощів. Такий запит викликав питання з боку західних союзників.

При цьому голова уряду Сергій Корецький оцінив стан державних фінансів України як "близький до критичного". Уряд вже запровадив жорсткий режим економії бюджетних коштів. Кабмін планує заощадити 70 мільярдів гривень та спрямувати їх на фінансування Сил Оборони.

Україна буде вимушена масштабно скорочувати видатки діючого бюджету, якщо законодавці не ухвалять непопулярні заходи, необхідні для отримання мільярдів доларів західної допомоги до настання зими, повідомив Корецький.

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