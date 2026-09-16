Заступник Мелоні висловився за продовження торгівлі з Росією

У Росії продовжують працювати 350 італійських компаній.

Віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні не виключив, що може брати участь у створенні каналу для підтримки італійського бізнесу на території Росії. Як пише Bloomberg, Сальвіні закликав підтримувати подальші торговельні зв'язки з Росією.

Він вважає, що може виступити посередником для продовження роботи в РФ приблизно 350 італійських компаній, яких він назвав "героїчними". На його думку, цим італійським компаніям потрібен "канал зворотного зв’язку", щоб вони могли повідомляти про проблеми з угодами та логістикою.

І хоча Сальвіні не закликає до скасування санкцій проти Росії, він додав, що Італія може протистояти "проханню деяких країн заблокувати всі візи для російських громадян". Він вважає, що через чотири з половиною роки після початку повномасштабної російської агресії проти України настає час "дипломатії замість зброї".

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Автори додали, що Італія загалом виступає проти запровадження загальноєвропейської візової заборони для колишніх російських солдатів. Там існує думка, що це може стати повноцінною забороною на видачу віз росіянам.

Партія віце-прем’єра Сальвіні "Ліга" брала участь у формуванні італійського уряду ще з двома політичними силами – партією прем’єр-міністра Джорджії Мелоні "Брат Італії" та партією "Форца Італія". При цьому "Ліга", як підкреслили журналісти, є найбільш дружньою до Росії з цих трьох. Крім того, деякі депутати "Ліги" дотримуються ультраправих поглядів, пропонують скасувати санкції проти РФ і відновити зв’язки з країною-агресором.

Як Росія повернулася на Венеціанське бієнале

Нагадаємо, що цього року, вперше після початку війни РФ проти України, на Венеціанському кінофестивалі відкрився російський виставковий павільйон. При цьому віце-прем’єр Маттео Сальвіні особисто відвідав павільйон і заявив, що "мистецтво не має кордонів, цензури, заборон".

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