В Україні змінюють підхід до оплати світла: від чого залежатиме ціна

Українці, у яких встановлені "розумні" лічильники, зможуть укладати договори з постачальниками за умовами динамічного тарифу.

У майбутньому для частини українців ціна електроенергії може змінюватися залежно від ринкової ситуації та часу її споживання. Про це повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

"Одна з ключових змін – право споживачів, які мають інтелектуальні лічильники, укладати договори з динамічною ціною на електроенергію. Проєкт також розширює можливості споживачів щодо способів оплати та зміни електропостачальника", – пише НКРЕКП на своєму сайті.

За новою моделлю ціна на електроенергію не буде однаковою. Її розмір визначатимуть два основні чинники:

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коливання цін на ринку "на добу наперед";

зміна вартості електроенергії на внутрішньодобовому ринку.

Переходити на динамічну систему оплати споживачів не зобов’язуватимуть. Кожен самостійно вирішуватиме, чи укладати договір із такою моделлю ціноутворення. Енергопостачальники з понад 200 тисячами клієнтів мають запропонувати договір із динамічною ціною всім споживачам, у яких встановлені інтелектуальні лічильники.

Перед укладенням договору постачальник має повідомити споживачу, від яких чинників залежатиме вартість електроенергії, а також роз'яснити можливі переваги, ризики й витрати. В особистому кабінеті клієнт зможе переглядати інформацію про обсяги власного споживання та зміни динамічної ціни в різні періоди.

Запропоновані зміни також передбачають спрощення процедури зміни постачальника електроенергії. Для побутових і малих непобутових споживачів така послуга має бути безкоштовною. Споживачі зможуть обирати електропостачальника, зареєстрованого в країні ЄС або Енергетичного Співтовариства, за умови його допуску до роботи на ринку України.

Тарифи на електроенергію – останні новини

У серпні під час засідання Верховної Ради міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що до кінця цього року тарифи на електроенергію для населення залишатимуться без змін. Для побутових споживачів ціна зафіксована на рівні 4,32 грн за 1 кВт·год.

Шмигаль також наголосив, що Україна є частиною європейського ринку електроенергії та повноправним голосуючим членом європейської мережі ENTSO-E. Відтак український ринок електроенергії працює в ринкових умовах.

Раніше міністр енергетики зазначав, що російські атаки залишаються основним ризиком для енергетики та в окремих випадках уповільнюють відновлення пошкоджених енергооб’єктів.

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