Джуд Лоу розкриває секрет ”найкрасивішого поцілунку”

В ексклюзивному інтерв`ю журналові «Профіль» відомий голлівудський актор Джуд Лоу, названий журналом People найвродливішою зіркою, зізнався, що красивий поцілунок – це лише картинка. «Гарний поцілунок ефектно виглядає тільки на екрані, а насправді вся ця гарна картинка – всього лише виконавська техніка. Ми витратили на цей поцілунок цілий знімальний день. І мені знадобилися не стільки емоції, скільки добра фізична форма, щоб вийшов такий ракурс, як треба», – сказав Джуд Лоу, описуючи поцілунок з Норою Джонс у фільмі Вонга Кар-Вая «Мої чорничні ночі», який критики називають найкрасивішим поцілунком у кіно.

Також Джуд Лоу розповів про свого напарника у фільмі «Сищик» Майкла Кейна: «Головне в його кар`єрі – здатність вносити нове у вже давно відомі речі. Такі акторів мало. Ось покійний сер Джон Гілгуд встиг зіграти в своєму житті все, що тільки можливо. Але щоразу, в будь-якій ролі продовжував розсувати межі, пробувати щось нове, бути сміливим актором. Кейн такий самий. І я мрію стати таким же».