На приймальному пункті металобрухту знайшли 80 артилерійських снарядів

У м. Коростень на Житомирщині на приймальному пункті металобрухту ЗАТ "Укрвторчормет" було виявлено 80 артилерійських снарядів часів ІІ Світової війни.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, місце знаходження боєприпасів охороняється. Знешкодження їх заплановане на сьогодні, 9 квітня піротехнічною групою Головного управління МНС у Житомирській області.

Всього минулої доби на території України виявлено 110 боєприпасів, а саме: 89 артилерійських снарядів, 19 мін та 2 гранати часів ІІ Світової війни.