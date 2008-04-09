На приймальному пункті металобрухту знайшли 80 артилерійських снарядів
09:13, 09 квітня 2008Разное
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Знешкодження заплановане на сьогодні
У м. Коростень на Житомирщині на приймальному пункті металобрухту ЗАТ "Укрвторчормет" було виявлено 80 артилерійських снарядів часів ІІ Світової війни.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, місце знаходження боєприпасів охороняється. Знешкодження їх заплановане на сьогодні, 9 квітня піротехнічною групою Головного управління МНС у Житомирській області.
Всього минулої доби на території України виявлено 110 боєприпасів, а саме: 89 артилерійських снарядів, 19 мін та 2 гранати часів ІІ Світової війни.
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