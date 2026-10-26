Airbnb пропонує туристам страховку від дощу

Наразі ця послуга доступна лише в деяких країнах Європи.

Популярний сервіс з оренди приватного житла для туристів Airbnb продовжує розширювати перелік послуг, які він пропонує своїм клієнтам.

Згідно з інформацією на офіційному сайті компанії, тепер під час оренди житла через Airbnb туристи можуть додатково оформити спеціальну страховку на випадок дощу під час їхньої відпустки – адже що може бути гіршим, ніж приїхати в гарне місце, але в підсумку весь час просидіти в приміщенні через рясні опади.

Таким чином, туристи зможуть отримати грошову компенсацію, якщо протягом будь-якого дня їхнього перебування у місці проживання з 08:00 до 20:00 за місцевим часом випадає не менше 1,5 мм опадів на годину (протягом мінімальної кількості годин, зазначеної в обраному страховому полісі).

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Розмір виплат становить від 50 до 1000 євро на день (або еквівалент у місцевій валюті).

Наразі послуга доступна для гостей, які проживають в Австрії, Данії, Франції, Німеччині, Ірландії, Італії, Нідерландах, Польщі, Іспанії або Швеції. Страховиком виступає компанія Chubb European Group SE.

Інші новини Airbnb

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше сервіс Airbnb запровадив нові правила, що забороняють власникам нерухомості змушувати туристів прибирати орендоване житло, наприклад, виносити сміття або мити посуд.

Також раніше сервіс запустив нову послугу Airbnb Services, яка дозволяє людям наймати фахівців на місці, зокрема приватних кухарів, фотографів, масажистів, персональних тренерів, перукарів та візажистів.

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