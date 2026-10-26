'Можемо навчити виводити його на каву': Сибіга висміяв ідею щодо Орбана в ООН

Міністр зазначив, що в Орбана є навички вето й шантажу, які той роками відточував, зриваючи ключові рішення ЄС.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга з іронією відреагував на ідею висунення кандидатури Віктора Орбана на посаду Генерального секретаря ООН. Він свій коментар з цього приводу оприлюднив у соцмережі Х.

"Переконаний, що Віктор Орбан на посаді Генерального секретаря ООН неодмінно застосовував би свої майстерні навички вето й шантажу, які роками відточував, зриваючи ключові рішення ЄС. Ми можемо поділитися з рештою світу нашим чудовим досвідом, як вчасно виводити його на каву", - написав Сибіга.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, Адміністрація Дональда Трампа планує призначити генсеком ООН одного з найкращих союзників Путіна. Американський лідер висуває на посаду генерального секретаря ООН кандидатуру колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, відомого своїми проросійськими поглядами.

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The Wall Street Journal пише, що США закликали Орбана взяти участь у передвиборчих перегонах – ба більше, саме американська сторона виступила з цією ініціативою.

Представник Держдепартаменту США визнав, що, на перший погляд це звучить божевільно. Однак, судячи з попередніх переговорів із Вашингтоном, Росія та Китай готові підтримати цю ідею; передбачається, що Орбан стане їхнім спільним кандидатом.

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