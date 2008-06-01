Губернатор Буковини пропонує увічнити ім’я Ані Лорак

Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Володимир КУЛІШ привітав естрадну співачку Ані ЛОРАК з “блискучим виступом» на «Євробаченні-2008» та звернувся до міського голови Чернівців Миколи ФЕДОРУКА з клопотанням встановити на «Алеї зірок» на Театральній площі Чернівців «зірку» Ані ЛОРАК.

«За вагомий особистий внесок у популяризацію української культури у світі, високу пісенну майстерність Указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА нашій землячці Кароліні КУЄК (Ані ЛОРАК) присвоєно почесне звання «Народний артист України”. Успішний виступ Ані ЛОРАК на «Євробаченні-2008» ще раз засвідчив непересічність таланту молодої співачки і підтвердив статус Буковини як пісенної столиці України», йдеться у переданому УНІАН зверненні В.КУЛІША до мера Чернівців М.ФЕДОРУКА.

Губернатор Буковини вважає, що «ім`я популярної співачки гідне вшанування на «Алеї зірок» у Чернівцях». На думку В.КУЛІША, це «доречно було б зробити до 600-річного ювілею міста», який відзначатиметься у жовтні цього року.

Як повідомляв УНІАН, вперше В.КУЛІШ висловив таку ініціативу торік на урочистому прийомі на честь Ані ЛОРАК після її сольного концерту у Чернівцях. Тоді голова облдержадміністрації вручив уродженці міста Кіцмань Чернівецької області Почесний знак "Герб Буковини", «який нагадуватиме їй про рідний край", а також пообіцяв звернутися до міської влади з проханням "запалити" зірку Ані ЛОРАК на "Алеї зірок", де на сьогодні увічнені імена видатних буковинців, які принесли славу своєму краю.

«Алею зірок – митців Буковини» відкрито у Чернівцях на Театральній площі у 2000 році. Сьогодні серед багатьох імен буковинців на «Алеї слави» у Чернівцях розміщені «зірки» композитора Володимира Івасюка, співаків Назарія Яремчука і Софії Ротару, поета-пісняра Михайла Ткача та акордеоніста Яна Табачника.