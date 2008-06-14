Сьогодні вночі під Києвом загинуло п’ятеро людей
19:23, 14 червня 2008Разное
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BMW врізався у КамАЗ
Сьогодні вночі у Київській області поблизу міста Обухів на автошляху “Київ-Знам`янка-Дніпропетровськ” водій легкового автомобіля "BMW-318" не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем "КАМАЗ-55102", що рухався попереду.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло п’ятеро осіб, усі пасажири легкового автомобіля.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Київській області.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
Всього за добу на території країни зареєстровано 129 ДТП, в яких загинуло 17 осіб та 152 - травмовано.
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