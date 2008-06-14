Сьогодні вночі під Києвом загинуло п’ятеро людей

Сьогодні вночі у Київській області поблизу міста Обухів на автошляху “Київ-Знам`янка-Дніпропетровськ” водій легкового автомобіля "BMW-318" не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем "КАМАЗ-55102", що рухався попереду.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло п’ятеро осіб, усі пасажири легкового автомобіля.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Київській області.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу на території країни зареєстровано 129 ДТП, в яких загинуло 17 осіб та 152 - травмовано.